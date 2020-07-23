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مساء الرياض .. أمطار خير
مصحوبة برياح نشطة على عدة محافظات في المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت مدينة الرياض وبعض المحافظات في المنطقة، مساء اليوم الخميس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.
ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقاطع الفيديو هطول أمطار في رماح وملهم شمال الرياض، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول في بعض الأودية.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
كما توقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
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