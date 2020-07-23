فيديو.. ضبط مطلق النار من سلاح رشاش بإحدى المناسبات بعرعر

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - عرعر

تمكنت شرطة مدينة عرعر، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي في أحد المناسبات.

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وأوضح مقطع فيديو نشره حساب سناب الداخلية أن الشخص الذي تم ضبطه في العقد السادس من العمر.

وأوضحت شرطة عرعر أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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