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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي الهلال، التوقيع مع لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي صالح الشهري، المعار من الرائد حتى عام 2024.
وكان الشهري التحق بالهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الرائد لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.
وشارك الشهري مع الهلال في الدوري خلال الموسم الجاري، في 13 مباراة، كان أساسياً في 4 منها، ودخل بديلاً في 9، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وصناعة هدفين.
وكان لقب دوري أبطال آسيا 2019، أبرز إنجازات اللاعب مع الهلال.
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 11:55 PMبعد الاتفاق مع الرائد .. الشهري هلالياً حتى 2024
أنهت إدارة نادي الهلال، التوقيع مع لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي صالح الشهري، المعار من الرائد حتى عام 2024.
وكان الشهري التحق بالهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الرائد لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.
وشارك الشهري مع الهلال في الدوري خلال الموسم الجاري، في 13 مباراة، كان أساسياً في 4 منها، ودخل بديلاً في 9، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وصناعة هدفين.
وكان لقب دوري أبطال آسيا 2019، أبرز إنجازات اللاعب مع الهلال.
، بعد الاتفاق مع الرائد .. الشهري هلالياً حتى 2024 ،
المصدر : الخليج 365
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