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شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لخادم الحرمين أثناء التبرع بالدم تعود لعام 1987م والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):الملك سلمان يتبرع بالدم عام 1987م، وعُرف عنه أنه كان كثيرا ما يتبرع بدمه. حفظ الله والدنا من كل سوء، وألبسه ثوب الصحة والعافية.
أظهرت صورة تاريخية نادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتبرع بالدم عام 1987م.
وعرف عن خادم الحرمين أنه كثيرا ما يتبرع بدمه، حيث لاقت الصورة تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة.
وانتشرت صورة خادم الحرمين أثناء تبرعه بالدم على نطاق كبير بمواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات عليها وجاءت كالتالي:" حفظ الله والدنا من كل سوء، وألبسه ثوب الصحة والعافية ".
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