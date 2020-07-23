شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رجل أمن يتجول في شوارع مكة على ظهر جمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول رجل أمن يسير في أحد شوارع منطقة مكة المكرمة بجمل. أظهر مقطع فيديو متداول رجل أمن يسير في أحد شوارع منطقة مكة المكرمة بجمل. وظهر في مقطع الفيديو قيام رجل الأمن بجولة في الشوارع المحيطة بمنطقة مكة المكرمة، وظهر في أكثر من مكان. وأثار المشهد دهشة قائدي السيارات والمارة والذين تساءلوا عن سبب إصرار رجل الأمن على ركوب الجمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رجل أمن يتجول في شوارع مكة على ظهر جمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.