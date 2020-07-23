شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. " الحج والعمرة ": توفير جميع مستلزمات الحجاج في غرف سكنهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قامت وزارة الحج والعمرة بتخصيص فندق مطل على الحرم المكي لإقامة الحجاج بعد وصولهم مكة المكرمة يوم السبت المقبل وبعد فراغهم من المناسك إلى حين عودتهم.

وأعدت غرفة خاصة لكل حاج وضعت فيها علب ماء زمزم معقمة، ووجبات خفيفة وفاكهة وحلويات، وقوائم الطعام التي تتضمن الوجبات الرئيسية.

وأعلنت الوزارة عن توفير إحرام معقم لكل حاج ومعقمات وكمامات وأكياسا تتضمن حصى الجمرات ومظلة شمسية وحقيبة ظهر وكتيب صفة الحج.

Advertisements