شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السبر يوضح حكم جهر المرأة بالتكبيرات في بيتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم جهر المرأة بالتكبيرات في بيتها. أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم جهر المرأة بالتكبيرات في بيتها. وأضاف السبر خلال حواره في برنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة:" من السنة التكبير من حق الرجال والنساء ". وتابع السبر، قائلا:" من حق المرأة أن تكبر وتجهر في بيتها ما دام لا يوجد إلا محارمها ".

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