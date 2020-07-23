شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام يحدد عقوبة نقل الحجاج المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حدد الأمن العام عقوبة نقل الحجاج المخالفين، حيث وصلت الغرامة لـ 50 ألف ريال والترحيل ومصادرة المركبة.
وأضاف الأمن العام، في بيان له عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر:" نقل الحجاج المخالفين يعرضك لعقوبة السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال ".
وأشار الأمن العام إلى أن العقوبة تشمل أيضًا المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة، والترحيل إذا كان الناقل وافدًا.
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