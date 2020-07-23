شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية إيواء أطفال بشقة سكنية في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أعلنت إمارة مكة المكرمة، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية بشقة سكنية مع سيدة أسيوية في جدة. أعلنت إمارة مكة المكرمة، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية بشقة سكنية مع سيدة أسيوية في جدة.

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