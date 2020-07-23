شكرا لمتابعة خبر عن عبارات عفوية تخلّد مشاعر المواطنين تجاه خادم الحرمين بعد نجاح عملية استئصال المرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

خلّدت عبارات عفوية مشاعر المواطنين تجاه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث عكست هذه العبارات مدى الحب والوفاء للقيادة.

وتصدرت العديد من الأوسمة تويتر للتعبير عن مشاعرهم الجياشة لخادم الحرمين، حيث انهالت التعليقات على الأوسمة التي تدعو لخادم الحرمين بالشفاء العاجل.

وتضمنت التعليقات:" اللهم اشفي خادم الحرمين شفاء عاجلا، اللهم أعطي الملك سلمان الصحة والعافية وطول العمر، ربنا يعافيك يا خادم الحرمين يارب ".

ويأتي ذلك بعد إعلان الديوان الملكي نجاح عملية استئصال المرارة التي أجراها اليوم بالمنظار في مستشفى الملك فيصل التخصصي.