الصحة تكشف أماكن وفيات كورونا اليوم في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2635 حالة وفاة. وقالت الوزارة إن المتوفين توزعوا في مدن المملكة؛ حيث توفي 11 منهم في الرياض، و8 في جدة، و3 في مكة المكرمة، و2 في كل من المبرز وحائل، ومتوفى واحد في كل من القطيف والمدينة المنورة وحفر الباطن ومحايل عسير وبيشة ورجال ألمع والباحة وحوطة سدير.

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