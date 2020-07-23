بالفيديو.. قصة مواطنة تحدت البطالة بافتتاح كوفي شوب ومحل ورود

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تحدت مواطنة تدعى مروج محمد البطالة بافتتاح كوفي شوب ومحل ورود. تحدت مواطنة تدعى مروج محمد البطالة بافتتاح كوفي شوب ومحل ورود. وروت المواطنة قصتها المؤثرة بشأن افتتاح كوفي شوب ومحل ورد لتحدي البطالة، قائلة:" أنا تخصص اقتصاد منزلي وعملت بمحلات لتنسيق الهدايا والمناسبات ". وأضافت المواطنة خلال حوارها في برنامج الراصد المذاع عبر قناة الإخبارية:" تلقيت دعم من الأهل والأقارب والأصحاب وعملت محلات تجارية وكافيهات صغيرة "، مضيفة:" ليش ننتظر التعيين وما دام الفرصة في أيدينا ". وأشارت المواطنة:" فتحنا محل كوفي شوب ومحل تنسيق هدايا وورود ومحل الورود يتميز بأنه بأيدي سعودية ويعمل فيه فتيات سعوديات يدرسون بالجامعة ".

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