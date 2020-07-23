شكرا لمتابعة خبر عن نتيجة "فحص كورونا" تعزل متحدث جهة حكومية بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

اضطر متحدث إحدى الجهات الحكومية في منطقة الباحة، إلى عزل نفسه في المنزل بعد وصول رسالة له تفيد بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أنه اكتشف لاحقًا أنه غير مصاب.

وكان المتحدث، في إحدى الجولات قبل أن يصادف إحدى النقاط التابعة لصحة الباحة بأحد منتزهات التي تأخذ مسحات من زوار الحديقة، ليتم أخذ مسحة منه أيضًا، وبعد يومين وصلته رسالة تفيد بإيجابية الاختبار.

وأكد وفقًا لـ "سبق" أنه التزم بالحجر المنزلي لعدة أيام لكن لم تظهر عليه الأعراض حينها، فقام بإجراء فحصًا آخر عبر عيادة "تطمن" عن طريق الأنف، وعرف أن نتيجة الفحص جاءت سلبية.