شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من المرور قبل السفر بالمركبة في عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): قدمت الإدارة العامة للمرور، نصيحة للسائقين قبل السفر بالمركبة مع بداية إجازاة عيد الأضحى المبارك. قدمت الإدارة العامة للمرور، نصيحة للسائقين قبل السفر بالمركبة مع بداية إجازاة عيد الأضحى المبارك. وقالت إدارة المرور عبر " تويتر " يجب التحقق من أحوال الطقس قبل تحتد موعد الرحلة، واستخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الانسب واخذ قسط كافي من النوم وفترات استراحة. وأضاف : يجب التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره ومن وجود حقيبة الاسعافات الأولية وفحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.

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