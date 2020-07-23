حددت حقوق المؤجر والمستأجر.. مؤسسة النقد تُعلن ضوابط التأمين الشامل على المركبات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الخميس، صدور ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد، والتي من المقرر بدء العمل بها ابتداءً من تاريخ 01/11/2020م.

وأوضحت المؤسسة أن تلك الضوابط تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليًّا، وذلك استمرارًا لدعم مؤسسة النقد وتطوير الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين، إلى جانب ضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم.

ولفتت (ساما) إلى أن الضوابط حددت حقوق والتزامات المؤمن لهم (المؤجر والمستأجر) الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد، وكيفية حساب قيمة القسط التأميني سنويًّا، بناء على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد.

وتشمل الضوابط أيضًا تسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة؛ لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية، إضافة إلى الحسومات الأخرى المُبيَّنة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة.

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وألمحت (ساما) إلى أن تحديد طريقة الإصلاح، ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنويًّا تكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، كما أن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.

وأبانت (ساما) أنه يمكن الإطلاع على بنود وأحكام ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد، من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني.

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