الأمن العام: نقل الحجاج المخالفين يعرضك للسجن والغرامة 50 ألف ريال

حذّر الأمن العام، اليوم الخميس، من نقل الحجاج المخالفين داخل المملكة، مؤكدًا أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى السجن ستة أشهر وغرامة 50 ألف ريال.

وفي توضيح عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، قال الأمن العام: نقل الحجاج المخالفين يعرضك لعقوبة السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والمطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة، والترحيل إذا كان الناقل وافدًا.

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