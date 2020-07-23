للرجال فقط.. «نادك» تفتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين (التدريب المنتهي بالتوظيف) لخريجي الجامعات في مختلف التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل في المجالات التالية: «المبيعات، الأنظمة، التوزيع، أساسيات الأعمال، المالية، المنتجات، الإشراف.

وأكدت «نادك» أن الشروط تتمثل في:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).

– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

Advertisements

– مهارات في التواصل وسرعة التعلم وإدارة الوقت.

– أن يكون مؤهلًا للالتحاق ببرنامج تمهير.

وللتقديم في البرنامج اضغط هنا:

يُشار إلى أن البرنامج التطويري للخريجين الجدد، هو برنامج تدريب منتهٍ بالتوظيف (عبر برنامج تمهير)، يقام في مدينة الرياض بـ15 مقعدًا، ويشمل حزمة من البرامج الموجهة لتطوير المهارات الشخصية والفنية من خلال (التدريب على رأس العمل، التعلم من خلال الملاحظة والمتابعة، التوجيه والإرشاد، الدورات التدريبية).

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة للرجال والنساء بصندوق الاستثمارات العامة