التقاعد: إنجاز جميع المعاملات على مدار الساعة خلال إجازة العيد

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن استمرار عمل مركز العناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية، مرحبةً بتواصل عملائها على الرقمين: 8001248889 - 920014000 أو عبر مراسلة حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care، أو البريد الإلكتروني للعناية بالعملاء: [email protected]، أو المحادثة الفورية من خلال بوابة المؤسسة.

وأوضحت التقاعد أن فترة العمل في مركز العناية بالعملاء ستكون طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا، أما أول أيام العيد فسيكون إجازة للمركز.

وبيّنت المؤسسة أن استمرارية الخدمات والعناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك يأتي حرصًا منها على تحقيق استراتيجيتها فيما يتعلق بخدمة العملاء، وتقديم الخدمات المتميزة لهم والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأكدت أنه بإمكان عملاء المؤسسة إنجاز جميع معاملاتهم وخدماتهم على مدار الساعة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط: www.pension.gov.sa، أو عبر تطبيقها للأجهزة الذكية.