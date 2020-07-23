صحة عسير: أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات مراكز (تأكد)

كشفت صحة عسير عن أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز «تأكد» في مدينة أبها بلغ أكثر من 61 ألف مستفيد منذ انطلاقته حتى الآن.

يُشار إلى أن مراكز «تأكد» خصَّصتها الصحة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لمصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال إجراء المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».