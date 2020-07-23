خريطة إصابات كورونا: الهفوف والرياض في المقدمة.. و19 مدينة تقتصر على حالة واحدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) داخل المملكة إلى 260 ألفًا و394 حالة، تعافى منها 213 ألفًا و490 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات ألفين و635 حالة.

وعبر (إنفوجراف) أشارت وزارة الصحة إلى أن الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 2238 إصابة مؤكدة، وارتفعت حالات التعافي الجديدة إلى 3092 مصابًا، بينما لم تتجاوز الوفيات 43 حالة.

ووفقًا لتوزيع الإصابات الجديدة، فقد جاءت مدينة الهفوف في المقدمة بتسجيلها 147 إصابة، تلتها الرياض بـ143 حالة، ثم المبرز 129 حالة، فمكة المكرمة 119 إصابة، في حين سجلت 19 مدينة أخرى حالة إصابة واحدة.

Advertisements

والإنفوجراف المرفق يوضح تفصيلًا بالأرقام والأسماء خريطة الإصابات على مستوى مدن المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تكشف عن كيفية إضعاف فيروس كورونا بصورة توعوية