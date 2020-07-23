طالبوا شقيقه بفدية لتركه
صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكَّنت من القبض على 7 أشخاص يحملون الجنسية البنجلاديشية، أعمارهم في العقدين الخامس والسادس.
وأفاد الغامدي بأن هذا يأتي على خلفية قيام هؤلاء باحتجاز مقيم من جنسيتهم، قيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره، إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وطلبوا من شقيقه مبلغًا ماليًّا لإخلاء سبيله.
وأكد الغامدي، أنه «جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة».
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كانت هذه تفاصيل خبر قيدوه وصوروه.. القبض على 7 بنجلاديشيين احتجزوا مقيمًا للمساومة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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