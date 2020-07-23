قيدوه وصوروه.. القبض على 7 بنجلاديشيين احتجزوا مقيمًا للمساومة المالية

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكَّنت من القبض على 7 أشخاص يحملون الجنسية البنجلاديشية، أعمارهم في العقدين الخامس والسادس.

وأفاد الغامدي بأن هذا يأتي على خلفية قيام هؤلاء باحتجاز مقيم من جنسيتهم، قيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره، إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وطلبوا من شقيقه مبلغًا ماليًّا لإخلاء سبيله.

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وأكد الغامدي، أنه «جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة».

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