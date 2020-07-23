الأرصاد عن طقس الغد: سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار..
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الجمعة، مشيرة إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 7 مناطق.
وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: يُتوقع بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (نجران، جازان، عسير والباحة)؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
ولفتت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم وحائل)؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية، وبسرعة بين 16-38 كم/ساعة، إلى جانب ارتفاع الموج بين متر ومترين.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة، كما هو موضح بالصور:
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