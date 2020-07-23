الشروط والأنشطة والفئة المستهدفة.. تفاصيل برنامج تمويل العاطلين من بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، فتح التسجيل في برنامج تمويل العمل الحر (نفاذ) بتمويل يصل إلى 60 ألف ريال، وهو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة؛ حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

وأوضح البنك أن الفئة المستهدفة هم: موظفون براتب 14 ألفًا وأقل لمساري الخدمات التخصصية والنقل التشاركي، العاطلين عن العمل وبدون راتب، غير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

وأكد البنك أن شروط الحصول على التمويل تتمثل في التالي:

- أن يكون طالب التمويل سعوديًّا أو سعودية الجنسية.

- ألا يقل العمر عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

- ألا يكون طالب التمويل مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية بتمويل آخر.

- الحصول على وثيقة العمل الحر بالإضافة إلى التراخيص الأخرى اللازمة لنشاط توجيه المركبات فقط.

- ألا يتجاوز مبلغ التعثر المالي في السجل الائتماني عن 30 ألف ريال.

- مدة التمويل لا تتجاوز 5 سنوات.

- أن يقدم طالب التمويل ضمانات مقبولة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

- الالتزام بالشروط والأحكام للمنتج وسداد الرسوم الإدارية والأقساط في وقتها المحدد.

- التأمين على المركبة إذا كان العمل الحر الممول في توجيه المركبات.

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وقال البنك، إن أنواع التمويل عبارة عن:

- التمويل النقدي (لا تتجاوز قيمة التمويل 60 ألف ريال حسب الملاءة المالية).

- التمويل العيني (لا تتجاوز قيمة التمويل 150 ألف ريال).

وأشار البنك إلى أن أهداف التمويل هي تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن، فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد، رفع جودة حياة المواطن السعودي، دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، الحد من الائتمان غير الرسمي، خفض نسبة البطالة.

وأوضح البنك أن الأنشطة الرئيسية للعمل الحر هي:

- الاقتصاد التشاركي: (النقل التشاركي والتوصيل عبر أنظمة توجيه المركبات).

- الخدمات التخصصية: (الترجمة، التصميم والإبداع، الرياضة، تقنية المعلومات والاتصالات، الخدمات المحاسبية والقانونية، الاستشارات الفنية والإدارية، الإنتاج الفني والإبداعي، تطوير المحتوى، تطوير التطبيقات، علوم البيانات والتحليل، توصيل الطلبات).

وتتمثل الوثائق المطلوبة للتقديم في الآتي: الهوية الوطنية، العنوان الوطني، رقم الحساب المصرفي (الآيبان) للمتقدم، رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر، شهادة العمل الحر (لتمويل الخدمات التخصصية)، رخصة القيادة (لتمويل مركبات النقل التشاركي). وللتسجيل من خلال إنشاء حساب جديد أو عبر خدمة النفاذ الوطني على الرابط اضغط هنا:

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