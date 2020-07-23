الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود

الجثمان وري الثرى في مدينة الرياض..

أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود. وحسبما ذكرت (واس) فقد صدر عن الديوان الملكي بيانًا جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، وقد وري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/12/1441هـ في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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