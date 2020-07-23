التزام مواطن بالكمامة والتباعد الجسدي يقيه التقاط كورونا من صديقه بالمطعم

قصة حالة
كشفت وزارة الصحة عن أن إلزام مواطن بالكمامة والتباعد الجسدي، أنقذه من التقاط عدوى فيروس كورونا من صديقه.
وأوضحت وزارة الصحة، في زاوية «قصة حالة» ضمن تقريرها اليومي عن كورونا، اليوم الخميس، أن صديقين ذهبا إلى المطعم أحدهما لم يعلم بإصابته بالفيروس، والآخر في حالة سليمة. وبالتزام السليم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لم تنتقل إليه العدوى من صديقه.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 260394 حالة. كما تمَّ تسجيل 3092 حالة شفاء من الفيروس ليصل الإجمالي إلى 213490 حالة، بينما تمَّ تسجيل 34 وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 2635 حالة.
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