غبار كثيف يضرب محافظات تهامة عسير

ضربت موجة غبار كثيفة محافظات تهامة عسير شملت محايل عسير ورجال ألمع والبرك وبارق والمجاردة والقحمة، وتسببت في حجب مدى الرؤية الأفقية على الطرق الدولية.

وانتشرت دوريات المرور على الطرقات، وأعلنت حالة التأهب والاستنفار في مستشفى المحافظة العام تحسبا لأي طارئ، وشهد المستشفى العام تدفق عدد من المرضى من كبار السن والأطفال الذين يعانون من الربو والحساسية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من موجة الغبار، داعية الجميع لاتباع إرشادات الدفاع المدني، خاصة دوريات السلامة وقراءة النشرات التحذيرية المتواجدة في معارض الدفاع في المنطقة.

وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الغبار والرياح العاتية، مشددة على ضرورة استخدام المصابيح والإشارات التحذيرية والالتزام بعدم السرعة في الشوارع والطرق الرئيسية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض والشرقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.