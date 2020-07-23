السعودية اليوم / بلدية روضة هباس تهيىء المنتزهات والحدائق والمسلخ البلدي وتستعد لاستقبال عيد الأضحى



رفحاء 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أكملت بلدية روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تهيئة الساحات الخضراء والحدائق العامة وصيانة ألعاب الأطفال وتعقيمها وتزيين الميادين والشوارع الرئيسة والمجسمات، ومتابعة دورية لمسلخ البلدية وتأهبه لاستقبال الأضاحي في أيام العيد ومواجهة الطلب المتزايد على الذبح من خلال وضع خطة لتنظيم سير العمل فيه مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت البلدية أنها ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وأن صحة البيئة وضعت خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك شملت مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ, إضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات، مشيرةً إلى أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بأعمالها اليومية كافة.

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22:31ت م

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