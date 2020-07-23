

طرابلس 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

سجلت ليبيا 138 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان أن إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا وصل إلى 2413 حالة، منها 1757 حالة لاتزال نشطة، و501 تماثلوا للشفاء، و56 حالة وفاة.

// انتهى //

22:25ت م

0293



طرابلس 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسسجلت ليبيا 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية .وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان أن إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا وصل إلى 2413 حالة، منها 1757 حالة لاتزال نشطة، و501 تماثلوا للشفاء، و56 حالة وفاة.// انتهى //22:25ت م0293

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.