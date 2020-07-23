السعودية اليوم / مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية



ساوباولو 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أعرب رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي أحمد بن علي الصيفي، باسمه واسم منسوبي المركز، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، ولشعب المملكة العربية

وتقدم الصيفي بخالص الأمنيات والدعوات لله عز وجل بأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يجزيه خير الجزاء على ما يوليه من اهتمام ورعاية بالمقدسات الدينية وبشؤون المسلمين حول العالم.

// انتهى //

22:09ت م

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ساوباولو 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأعرب رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي أحمد بن علي الصيفي، باسمه واسم منسوبي المركز، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، ولشعب المملكة العربية السعودية والأمة العربية والإسلامية كافة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها - أيده الله -.وتقدم الصيفي بخالص الأمنيات والدعوات لله عز وجل بأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يجزيه خير الجزاء على ما يوليه من اهتمام ورعاية بالمقدسات الدينية وبشؤون المسلمين حول العالم.// انتهى //22:09ت م0290

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