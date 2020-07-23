السعودية اليوم / رئيس جامعة أم القرى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية



مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, بمناسبة نجاح العملية الجراحة التي أجراها خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - اليوم وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام.

ودعا الله العلي القدير في هذه العشر المباركة أن يَمُنَّ على خادم الحرمين الشريفين بوافر الصحة والسلامة ودوام العافية، وأن يَمُدَّ في عمرهِ طاعة لله وخدمة لدينه ووطنه وأمته وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين لخدمه هذا الوطن ومواطنيه.

// انتهى //

21:57ت م

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