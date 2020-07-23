السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية



الباحة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة أسمى آيات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي التي أجريت له -أيده الله- وتكللت - ولله الحمد - بالنجاح.

وقال سموه " نشكر الله تعالى على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لكم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وبقلب صادق ندعو الله أن يلبسكم ثياب الصحة والعافية وأن يديمكم ذخراً للمملكة وشعبها الوفي الذي كانت مشاعره النبيلة معكم سيدي منذ اللحظات الأولى لدخولكم مستشفى الملك فيصل التخصصي حتى نجاح هذه العملية، ونرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يحفظكم بحفظه وعنايته وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة .

// انتهى //

21:56ت م

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