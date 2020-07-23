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تعزيز مفاهيم حماية البيئة في المناهج الدراسية

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قال وزير التعليم حمد آل الشيخ، أنه وقع مع وزير البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم في المجالات العلمية والبحثية، وذلك تعزيز مفاهيم حماية البيئة في المناهج الدراسية؛ باعتبار التربية البيئية أساس التعلّم، واكتساب المهارات والخبرات التعليمية، وللرفع من استثمار مواردنا البيئية واستدامة المصادر المائية والغذائية للأجيال المقبلة.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي: لدينا اليوم ٢٥ ألف مدرسة إلى جانب عدد من الجامعات التي يمكن استثمارها في التوعية والترشيد وزراعة المزيد من الأشجار وتعويد الطلاب على العناية بها، وإعادة استخدام المياه لريها، وإعادة التدوير أيضا. نتطلع جميعا لرؤية أثر هذا التعاون على بيئتنا ومجتمعنا.

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