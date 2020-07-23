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عاجل | النيابة تحقق في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية في جدة
من جنسيات غير عربية بشقة سكنية مع سيدة أسيوية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت إمارة منطقة مكة، مساء اليوم الخميس، أن النيابة العامة بدأت التحقيق في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية في جدة.
وقالت إمارة منطقة مكة، في تغريدة عبر “تويتر”: “النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية بشقة سكنية مع سيدة أسيوية في جدة”.
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