عاجل | النيابة تحقق في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية في جدة

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أعلنت إمارة منطقة مكة، مساء اليوم الخميس، أن النيابة العامة بدأت التحقيق في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية في جدة.

وقالت إمارة منطقة مكة، في تغريدة عبر “تويتر”: “النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية بشقة سكنية مع سيدة أسيوية في جدة”.

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