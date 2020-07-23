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2020-07-23 بلدية دخنة تنجز أعمال مدخل المركز الشمالي متابعات الخليج 365 - القصيم أنهت بلدية دخنة التابعة لأمانة منطقة القصيم الأعمال التنفيذية لمدخل المركز الشمالي، والواقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأحمدية. Advertisements وتضمنت الأعمال تنفيذ 1200 متر طولي من الأرصفة و 10 آلاف متر مربع من أعمال السفلتة، وتحسين الموقع بالأعمدة التجميلية وأعمال التشجير والتخضير. وأوضحت بلدية دخنة التابعة لأمانة منطقة القصيم أنه تم افتتاح الميدان للحركة المرورية.



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