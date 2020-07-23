النائب العام: نبتهل بالحمد والشكر للمولى بشفاء الملك سلمان

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - واس

رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب باسمه ونيابة عن منسوبي النيابة العامة التهاني وأطيب الأمنيات بدوام موفور الصحة والعافية، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية التي أجريت له – أيده الله -.

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وقال معاليه : إننا لنرفع أكف الضراعة والابتهال بالحمد والشكر للمولى عز وجل على تمام نعمته بأن منّ الله على الشعب السعودي بنجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأكد معاليه أنّ الألسن لتلهج بالدعاء والقلوب والمشاعر تفيض بالولاء تجاه زوال العارض الصحي الذي ألمَّ به -حفظه الله- ، ما يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى ويتمتع به الملك المفدى في وجدان شعبه وأمته.

داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمد في عمره وولي عهده الأمين ويمتعهما بموفور الصحة والعافية ويديمهما ذخراً لهذا الوطن وشعبه.

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