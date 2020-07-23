- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم النائب العام: نبتهل بالحمد والشكر للمولى بشفاء الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النائب العام: نبتهل بالحمد والشكر للمولى بشفاء الملك سلمان
متابعات الخليج 365 - واس
رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب باسمه ونيابة عن منسوبي النيابة العامة التهاني وأطيب الأمنيات بدوام موفور الصحة والعافية، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية التي أجريت له – أيده الله -.
وقال معاليه : إننا لنرفع أكف الضراعة والابتهال بالحمد والشكر للمولى عز وجل على تمام نعمته بأن منّ الله على الشعب السعودي بنجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
وأكد معاليه أنّ الألسن لتلهج بالدعاء والقلوب والمشاعر تفيض بالولاء تجاه زوال العارض الصحي الذي ألمَّ به -حفظه الله- ، ما يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى ويتمتع به الملك المفدى في وجدان شعبه وأمته.
داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمد في عمره وولي عهده الأمين ويمتعهما بموفور الصحة والعافية ويديمهما ذخراً لهذا الوطن وشعبه.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام: نبتهل بالحمد والشكر للمولى بشفاء الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.