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رئيس الهيئات: أقر الله أعيننا باكتمال شفاء الملك سلمان
ليواصل مسيرته في القيادة والعطاء والخير
متابعات الخليج 365 - واس
هنأ معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له – رعاه الله – وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأسرة المالكة الكريمة، وشعب المملكة العربية السعودية، بسلامة خادم الحرمين الشريفين.
وأعرب معاليه عن سعادته بشفاء الملك المُفدّى، مبيناً أن الأكفَّ ترتفع والألسن تلهج بالدعاء لله -سبحانه وتعالى- أن يقرَّ أعيننا باكتمال شفاء ملكنا الغالي وخروجه من المستشفى ليواصل مسيرته في القيادة والعطاء والخير.
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