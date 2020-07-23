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ماساتشوستس تصمم قناعًا يضاهي N95 بتكلفة أقل وأكثر فاعلية
قابل لإعادة الاستخدام
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
صمم العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) قناع وجه قابلاً لإعادة الاستخدام، ويمكن تعقيمه وارتداؤه مرارًا وتكرارًا، مع توفير نفس الحماية التي تتميز بها أقنعة N95 الطبية.
والقناع الجديد مصنوع من السيليكون والمطاط، ويشتمل على فلتر الـ N95، ومصنوع من مواد نقية بحيث يسهل تعقيمها، وهي أيضًا رخيصة فمن المرجح أن تكلف 15 دولارًا فقط، وفقًا لشركة Fast Company.
وأطلق العلماء على القناع اسم iMASC، ويأملون الآن في الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وبيعه للمستشفيات وللجمهور، ولكن لم يتضح بعد متى يكون متاحًا للشراء.
وتُصنع كمامة الـ N95 من ألياف منسوجة صلبة؛ لحجب الجزيئات الفيروسية الصغيرة، وهي المعيار الذهبي في الفترة الحالية لحماية الجهاز التنفسي من فيروس كورونا، وبسبب إقبال الملايين على شرائها، لاسيما في الولايات المتحدة، نفذ مخزونها في الأيام الأولى للوباء.
مميزات iMASC:
ويمكن تعقيم كمامة N95 دون فقدان سلامتها، ولكن العملية تتطلب معدات متخصصة ومكلفة يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً؛ لذا سعى فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى التوصل إلى حل أقل إهدارًا وأسهل في التنظيف ولكنه رخيص وفعال بنفس القدر، وذلك عن طريق استخدام مادة السيليكون التي يمكن تعقيمها بسهولة من خلال عدد من الطرق المختلفة، بما في ذلك استخدام الكحول والبخار.
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