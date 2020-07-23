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وزير الحرس الوطني: أسأل المولى أن يديم الملك سلمان ذخرًا لهذا الوطن العزيز وأبنائه
رفع التهنئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية
متابعات الخليج 365 - واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له – أيده الله -ـ
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -, سائلاً المولى أن يسبغ عليه ثياب الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً لهذا الوطن العزيز وأبنائه.
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