2020-07-23

وزير الحرس الوطني: أسأل المولى أن يديم الملك سلمان ذخرًا لهذا الوطن العزيز وأبنائه

متابعات الخليج 365 - واس

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له – أيده الله -ـ

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -, سائلاً المولى أن يسبغ عليه ثياب الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً لهذا الوطن العزيز وأبنائه.

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