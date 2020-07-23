الأمن العام: السجن وغرامة 50 ألف ريال عقوبة نقل الحجاج المخالفين

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الأمن العام من نقل الحجاج المخالفين، حيث تصل الغرامة لـ 50 ألف ريال والترحيل ومصادرة المركبة.

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وقال الأمن العام، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن نقل الحجاج المخالفين يعرضك لعقوبة السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال”.

وأضاف الأمن العام أن العقوبة تشمل أيضًا المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة، والترحيل إذا كان الناقل وافدًا.

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