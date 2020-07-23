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وصول أمير الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال رحلة العلاج
بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت
متابعات الخليج 365 - متابعة
وصل أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحالة صحية مستقرة لاستكمال رحلة العلاج، وذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.
وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن في وقت سابق، أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 91 عامًا، توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بناءً على مشورة فريقه الطبي، لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح قد أعلن، السبت الماضي، أن الشيخ صباح دخل المستشفى لإجراء “بعض الفحوصات الطبية”.
كما أعلن عن صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا.
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