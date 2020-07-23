أمير الجوف يهنئ الملك سلمان بمناسبة نجاح العملية الجراحية

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله -.

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وقال سموه “لا يسعني يا مولاي إلا أن أحمد الله على أن تكللت العملية الجراحية التي أجريت لكم – أيدكم الله – بالنجاح التي تابعها أبناؤك المواطنون والمواطنات وهم يبتهلون للمولى عز وجل أن يمن عليكم بالشفاء ويلبسكم ثوب الصحة والعافية”.

ودعا سمو أمير منطقة الجوف الله أن يحفظ قائد مسيرتنا ويمد في عمره ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

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