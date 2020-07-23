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سجّل لبنان، اليوم (الخميس)، 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 132 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و24 من الوافدين أخيرًا من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 3.260.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان أنها أجرت خلال الساعات الـ 24 الماضية 5680 فحصًا للفيروس.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء إلى 1.619، فيما استقر عدد الوفيات من جرّاء الفيروس عند 43.فيروس كورونا الجديد
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 09:42 PM
عدد المعالجين من الفيروس بلغ 1.619
سجّل لبنان، اليوم (الخميس)، 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 132 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و24 من الوافدين أخيرًا من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 3.260.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان أنها أجرت خلال الساعات الـ 24 الماضية 5680 فحصًا للفيروس.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء إلى 1.619، فيما استقر عدد الوفيات من جرّاء الفيروس عند 43.
، 156 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 3.260 ،
المصدر : الخليج 365
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