محمد بن مسعود - الدمام - حالته الصحية مستقرة أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)؛ لاستكمال العلاج. وأضافت أنه في حالة صحية مستقرة؛ وفقاً لـ"رويترز". وكان أمير الكويت قد غادر بلاده فجر اليوم متوجهاً إلى أمريكا لاستكمال العلاج.أمير الكويت 23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 09:51 PM حالته الصحية مستقرة Advertisements أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)؛ لاستكمال العلاج. وأضافت أنه في حالة صحية مستقرة؛ وفقاً لـ"رويترز". وكان أمير الكويت قد غادر بلاده فجر اليوم متوجهاً إلى أمريكا لاستكمال العلاج. الكلمات المفتاحية ، أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج ،

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