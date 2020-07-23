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يختتم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لقاءاته العلمية ( عن بعد ) لشهر ذي الحجة، باستضافته الدكتور عبدالكريم الحسين - أستاذ التربية الخاصة المشارك، رئيس قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، في لقاء اسأل الخبير المباشر بعنوان: " ممارسات حديثة أم مبنية على الأدلة " وذلك مساء السبت المقبل، عند الساعة التاسعة مساءً.
من جهة ثانية قدمت المدير العام التنفيذي ومدير الأبحاث والتدريب الدكتورة علا محيي الدين أبو سكر باسمها ومنسوبي المركز التهنئة لذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والقائمين على رعايتهم والمهتمين بمجالات الإعاقة المتنوعة بعيد الأضحى المبارك، متمنيةً للجميع دوام الصحة والعافية، مشيرة بذلك إلى أن المركز سيعاود تقديم برامجه وأنشطته العلمية المتنوعة بعد الإجازة بمشيئة الله.
ويدعو مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الراغبين والمهتمين بحضور اللقاء المباشر بالدخول على منصة المركز للإنستغرام على العنوان التالي: https://www.instagram.com/kscdr/
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 09:51 PM
في ختام لقاءاته العلمية (عن بعد)
يختتم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لقاءاته العلمية ( عن بعد ) لشهر ذي الحجة، باستضافته الدكتور عبدالكريم الحسين - أستاذ التربية الخاصة المشارك، رئيس قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، في لقاء اسأل الخبير المباشر بعنوان: " ممارسات حديثة أم مبنية على الأدلة " وذلك مساء السبت المقبل، عند الساعة التاسعة مساءً.
من جهة ثانية قدمت المدير العام التنفيذي ومدير الأبحاث والتدريب الدكتورة علا محيي الدين أبو سكر باسمها ومنسوبي المركز التهنئة لذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والقائمين على رعايتهم والمهتمين بمجالات الإعاقة المتنوعة بعيد الأضحى المبارك، متمنيةً للجميع دوام الصحة والعافية، مشيرة بذلك إلى أن المركز سيعاود تقديم برامجه وأنشطته العلمية المتنوعة بعد الإجازة بمشيئة الله.
ويدعو مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الراغبين والمهتمين بحضور اللقاء المباشر بالدخول على منصة المركز للإنستغرام على العنوان التالي: https://www.instagram.com/kscdr/
، مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ينظم لقاء " ممارسات حديثة أم مبنية على الأدلة" ،
المصدر : الخليج 365
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