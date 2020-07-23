، المرحلة الثالثة لعودة الحياة الطبيعية.. الكويت تخفف المزيد من قيود "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ الثلاثاء المقبل بعد تأخرها أسبوعاً

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الخميس)، البدء في المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، التي تتضمن تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية اعتباراً من الثلاثاء المقبل، بحسب ما ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في بيان نقلته "رويترز".

وتتضمن المرحلة الثالثة، التي كان مقرراً أن تبدأ الثلاثاء الماضي، لكنها تأخرت أسبوعا، رفع الطاقة التشغيلية للمصالح الحكومية إلى 50 في المئة من عدد العاملين بها كحد أقصى، من ثلاثين بالمئة حالياً.

وتشمل خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في مايو (أيار)، خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى، بدءاً من 31 مايو، وكانت المرحلة الثانية قد تأخرت تسعة أيام.فيروس كورونا الجديد