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قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الخميس)، البدء في المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، التي تتضمن تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية اعتباراً من الثلاثاء المقبل، بحسب ما ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في بيان نقلته "رويترز".
وتتضمن المرحلة الثالثة، التي كان مقرراً أن تبدأ الثلاثاء الماضي، لكنها تأخرت أسبوعا، رفع الطاقة التشغيلية للمصالح الحكومية إلى 50 في المئة من عدد العاملين بها كحد أقصى، من ثلاثين بالمئة حالياً.
وتشمل خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في مايو (أيار)، خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى، بدءاً من 31 مايو، وكانت المرحلة الثانية قد تأخرت تسعة أيام.فيروس كورونا الجديد
المرحلة الثالثة لعودة الحياة الطبيعية.. الكويت تخفف المزيد من قيود "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-23
قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الخميس)، البدء في المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، التي تتضمن تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية اعتباراً من الثلاثاء المقبل، بحسب ما ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في بيان نقلته "رويترز".
وتتضمن المرحلة الثالثة، التي كان مقرراً أن تبدأ الثلاثاء الماضي، لكنها تأخرت أسبوعا، رفع الطاقة التشغيلية للمصالح الحكومية إلى 50 في المئة من عدد العاملين بها كحد أقصى، من ثلاثين بالمئة حالياً.
وتشمل خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في مايو (أيار)، خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى، بدءاً من 31 مايو، وكانت المرحلة الثانية قد تأخرت تسعة أيام.
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:55 PM
تبدأ الثلاثاء المقبل بعد تأخرها أسبوعاً
قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الخميس)، البدء في المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، التي تتضمن تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية اعتباراً من الثلاثاء المقبل، بحسب ما ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في بيان نقلته "رويترز".
وتتضمن المرحلة الثالثة، التي كان مقرراً أن تبدأ الثلاثاء الماضي، لكنها تأخرت أسبوعا، رفع الطاقة التشغيلية للمصالح الحكومية إلى 50 في المئة من عدد العاملين بها كحد أقصى، من ثلاثين بالمئة حالياً.
وتشمل خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في مايو (أيار)، خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى، بدءاً من 31 مايو، وكانت المرحلة الثانية قد تأخرت تسعة أيام.
، المرحلة الثالثة لعودة الحياة الطبيعية.. الكويت تخفف المزيد من قيود "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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