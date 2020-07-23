شكرا لقرائتكم خبر رفع 250 مركبة تالفة من أحياء المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة 250 مركبة وهياكل سيارات «تالفة» من الطرق والأحياء والمجمعات الصناعية ومحطات الوقود خلال شهر ذي القعدة الماضي، وذلك ضمن برامجها لتعزيز جودة الحياة وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة. ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري، أو أي مخالفات من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق بلدي 940 المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.

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كانت هذه تفاصيل خبر رفع 250 مركبة تالفة

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