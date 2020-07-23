إجراءات تنظيمية لتشغيل مسالخ مكة خلال الحج

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وأوضح مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوتة، أن الأمانة اعتمدت في خطتها على الالتزام بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها في ظل جائحة كورونا، وذلك بوضع علامات تباعد بين مرتادي المسلخ، وتنظيم الوقوف في صالات الانتظار، وتوفير المعقمات، وقياس الحرارة، وتباعد الجزارين داخل المسلخ ومنع خروجهم، وقياس درجة حرارة الجزارين قبل عملهم، وارتداء الزي الواقي الآمن من قبل الأطباء والجزارين والعاملين في المسلخ، وتنظيف وتطهير الأدوات والأسطح المعرضة للتلامس بشكل دوري.
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