إجراءات تنظيمية لتشغيل مسالخ مكة خلال الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتخذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المسالخ إجراءات احترازية، وأعدت خططا تنظيمية لتشغيل المسالخ، حيث بلغ إجمالي عدد المسالخ المعتمد تشغيلها خلال حج هذا العام 4 مسالخ، ممثلة في طريق الليث (أ)، غرب مكة، العكيشية (الموسمي)، والمعيصم النموذجي. وأوضح مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوتة، أن الأمانة اعتمدت في خطتها على الالتزام بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها في ظل جائحة كورونا، وذلك بوضع علامات تباعد بين مرتادي المسلخ، وتنظيم الوقوف في صالات الانتظار، وتوفير المعقمات، وقياس الحرارة، وتباعد الجزارين داخل المسلخ ومنع خروجهم، وقياس درجة حرارة الجزارين قبل عملهم، وارتداء الزي الواقي الآمن من قبل الأطباء والجزارين والعاملين في المسلخ، وتنظيف وتطهير الأدوات والأسطح المعرضة للتلامس بشكل دوري.

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