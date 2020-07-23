شكرا لقرائتكم خبر 450 جولة تفتيشية على مساكن العمالة في القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة بمحافظة القطيف الوقوف ميدانيا على عدد من مساكن العمالة الوافدة لمعرفة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق آلية عمل محددة.

ونفذت اللجنة 450 جولة تفتيشية تقريبا على المساكن على مستوى المحافظة لتطبيق الاشتراطات الصحية للمساكن ورصد الملاحظات والعمل على معالجتها.

ورصدت العديد من المخالفات، واتخذت الإجراءات المناسبة من الجهات المعنية كل فيما يخصه، لعدم التزامها بالتدابير الصحية.

وشددت على ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى، وتنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية وأماكن التلامس مرتين في اليوم، وأن تكون جميع المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، ويتوجب التأكد من توفر مطهر كحولي لليدين بشكل كاف في الغرف ووضعه في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل، والتأكد من تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري، ووجود سجل لذلك.