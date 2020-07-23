إتلاف مواد غذائية فاسدة في حوش بكر

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وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن البلدية نفذت حملات ميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تشكل خطرا على الصحة العامة، حيث تم القبض على بعض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتسليمهم لجهة الاختصاص، وتم رفع نحو طنين من المعلبات المنتهية و الملابس المستعملة.
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