إتلاف مواد غذائية فاسدة في حوش بكر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وشعبة الضبط الإداري أمس، نحو طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والملابس المستعملة التي تباع من قبل الباعة الجائلين، وأزالت المباسط العشوائية المخالفة، وذلك خلال الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور. وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن البلدية نفذت حملات ميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تشكل خطرا على الصحة العامة، حيث تم القبض على بعض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتسليمهم لجهة الاختصاص، وتم رفع نحو طنين من المعلبات المنتهية و الملابس المستعملة.

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