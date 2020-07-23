2238 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3092 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 3092 حالة، و34 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 260,394 حالة، منها 44,269 حالة نشطة بينها 2170 حالة حرجة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس أن إجمالي الفحوصات التي أجريت 3 ملايين فحص مخبري،​ مبينا أنه لا توجد علاقة بين ارتفاع حرارة الطقس وانتشار فيروس كورونا.​ 213,490 المتعافون 2635 الوفيات 260,394 إجمالي الحالات 44,269 الحالات النشطة الحالات الجديدة بحسب المدن الهفوف: 147 الرياض: 143 المبرز: 129 مكة المكرمة: 119 الدمام 99 الطائف: 97 بريدة: 84 المدينة المنورة: 83 خميس مشيط: 77 حفر الباطن: 76 جازان: 67 جدة: 62 ينبع: 61 حائل: 60 أبها: 52 تبوك: 34 سبت العلاية: 34 الظهران: 28 الخبر: 27 نجران: 26 شرورة: 26 القنفذة: 23 سكاكا: 22 بيش: 21 الجفر: 18 تنومة: 16 أبوعريش: 15 القطيف: 15 الشملي: 15 صامطة: 15 عيون الجواء: 14 تربة: 14 عفيف: 13 الرس: 13 صبيا: 13 وادي الدواسر: 13 الحائط: 12 عنيزة: 11 محايل: 11 صفوى: 11 المجاردة: 11 أحد رفيدة: 10 تثليث: 10 الليث: 10 بقعاء: 10 ليلى: 10 الخرج: 10 بيشة: 9 المظيلف: 9 القرى: 9 بللسمر: 9 الدلم: 8 الجبيل: 8 بلجرشي: 8 رأس تنورة: 8 المضة: 7 رنية: 7 الخرمة: 7 العيون: 7 حريملاء: 7 البكيرية: 7 موقق: 6 خليص: 6 عرعر: 6 بقيق: 6 تبالة: 6 البجادية: 6 النماص: 6 Advertisements المذنب: 6 ساجر: 6 السحن: 6 الأسياح: 5 الطوال: 5 الدائر: 5 المجمعة: 5 البدائع: 5 ضبا: 5 فيفا: 5 أضم: 5 العارضة: 4 الباحة: 4 الدوادمي: 4 طريف: 4 مليجة: 4 الغزالة: 4 المويه: 4 الوجه: 4 العلا: 4 دومة الجندل 4 شقراء: 4 النعيرية: 4 الخفجي: 4 القريع: 4 عريعرة: 3 وادي بن هشبل: 3 الزلفي: 3 قيا: 3 الكامل: 3 القوز: 3 الحريق: 3 رفحا: 3 رماح: 3 الدرعية: 3 الريث: 3 الرويضة: 2 العيدابي: 2 السليمي: 2 الغاط: 2 الحناكية: 2 ضرما: 2 قلوة: 2 حوطة بني تميم: 2 أملج: 2 القويعية: 2 المزاحمية: 2 تمير: 2 رجال ألمع: 2 بطحاء: 1 الرين: 1 فرسان: 1 بارق: 1 الذيبية: 1 الشنان: 1 سميراء: 1 البرك: 1 الدرب: 1 الخاصرة: 1 حبونا: 1 سراة عبيدة: 1 القحمة: 1 نمرة 1 القريات: 1 المخواة: 1 نفي: 1 قصيباء: 1 الأرطاوية: 1 ثادق: 1 أحد المسارحة: 1 ظهران الجنوب: 1 طبرجل: 1 السليل: 1 ميسان: 1 البشائر: 1

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